Нештатное приземление губернатора штата: вертолет с Куомо на борту аварийно сел в округе Оранж

Вашингтон, 12 января. Аварийную посадку совершил вертолет с губернатором штата Нью-Йорк на борту, когда возвращался со своими помощниками из столицы штата.

Нештатное приземление произошло в округе Оранж штата Нью-Йорка. При этом, как поспешил сообщить сам губернатор Эндрю Куомо, никто не пострадал. Причины случившегося пока неизвестны, сообщает Газета.ру, и уточняет, что в злополучный полет губернатор штата Нью-Йорк Куомо отправился после выступления в Олбани перед членами законодательной ассамблеи штата.