Россияне утратили интерес к евро и доллару

Москва, 12 января. Рекордно низкий за последние два года курс евро и доллара не вызвал серьезного спроса на иностранную валюту у россиян. Таковы результаты опроса ряда крупнейших российских банков.

В первые дни Нового года курс доллара и евро опустился до 60 и 63 рублей, что является историческим минимум за последние два года. Однако клиенты банков не стали скупать валюту, как это происходило раньше при подобных скачках.

Данные опросов свидетельствуют о росте доверия россиян к рублю, а также серьезном снижении спекулятивной активности. Как сообщает газета «Известия», спрос на валюту есть, хотя и не ажиотажный. Отмечается, что доллар пользуется большей популярностью, чем евро.

Ранее любое резкое колебание курса создавало массовый спрос на валюту, приводивший к очередям в обменниках. Отсутствие этого явления сейчас говорит о том, что в российском обществе исчезло ощущение неопределенности экономической ситуации.