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Ученые рассказали, как детский голос влияет на щенков
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Ученые рассказали, как детский голос влияет на щенков

Сегодня 2:14
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Ученые рассказали, как детский голос влияет на щенков

Нью-Йорк, 12 января. Ученые провели множество различных исследований, целью которых было выяснить, как на собак влияет пронзительный детский голос. Результаты удивили специалистов. Оказывается, именно пронзительный детский голос, в отличие от нормального тона, привлекает внимание собак. При этом выяснилось, что такой эффект происходит только с щенками.

Поскольку изначально специалисты проводили испытания над взрослыми особями, они не смогли выявить какую-либо связь между ними. Выяснилось, что детские голоса не оказали никакого влияния на собак. По мнению ученых, люди разговаривают со своими собаками детским голосом, потому что думают, что те плохо их понимают.

Затем исследователи провели еще один эксперимент. Они попросили взрослых женщин смотреть на экран, где были показаны как маленькие щенки, так и взрослые породы. После этого испытуемые должны были сказать животным определенные команды, которые обычно говорят люди во время игр со своими питомцами.

Ученые записали эти голоса, а затем эту запись с командами включили в приюте для собак. Стоит отметить, что женское звучание было схоже с детским «лепетом».

В приюте запись с женскими голосами слушали собаки разных возрастов. Однако, как рассказали специалисты, отреагировали на них только щенки, которые при этом думали быстрее, глядя на запись, и приближались к громкоговорителю. 

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Ксения Бекетова
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