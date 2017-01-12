Тело афроамериканца обнаружено на взлетно-посадочной полосе аэропорта в США

Детройт, 12 января. На взлетно-посадочной полосе международного аэропорта им. Коулмана Янга в столице штата Мичиган найдено тело неизвестного мужчины, сообщает телеканал Fox News.

По данным издания, о постороннем объекте на взлетно-посадочной полосе в службу безопасности аэропорта Детройта сообщил диспетчер. Прибывшие на вызов сотрудники охраны обнаружили труп неизвестного мужчины.

Подробности происшествия пока не сообщаются. Известно лишь, что погибший был афроамериканцем средних лет. Также сообщается, что международный аэропорт им. Коулмана Янга обслуживает только частные рейсы и грузовые авиаперевозки.

Напомним, 10 января стало известно об обнаружении тела полицейского со следами суицида в помещении ОМВД в поселке Сонково в Тверской области.