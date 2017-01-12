Самый трудный день приходил вчера: Питер очухался после праздников. ФАН-ТВ

Есть что-то, чего россияне ждут с нетерпением в течение всего года: это выходные, праздники и отпуск. Но рано или поздно отдых заканчивается, и нужно снова выходить на работу. Новый год позади: после того как отгремели праздничные дни, ФАН-ТВ проводит опрос на улицах Петербурга и спрашивает у горожан и гостей Северной столицы, сложно ли им вернуться к работе после долгой разлуки с офисом.

Корреспондент ФАН-ТВ задает людям вопрос, достаточно ли им было выходных дней?

«К сожалению, нет. Напарник по работе заболел, и пришлось работать без выходных, а вот сегодня как раз первый выходной», – рассказывает Павел. – Не высыпался, но ничего страшного – жить можно». Мужчина планирует взять отпуск и ждет своего дня рождения, который наступит через пару недель.

Татьяна описывает обширную культурную программу, которой она и ее семья придерживались во время январских праздников: «Я очень довольна нашими выходными! Помимо цирка, мы ездили на Дворцовую площадь, ходили на Евгения Плющенко». По словам собеседницы ФАН-ТВ, отдыхать она не устала, но в семь утра вставать на работу после затяжных выходных было тяжеловато.

«Как прошли ваши праздники?» – спрашивает репортер ФАН-ТВ Сергея. «Замечательно! – отвечает тот. – Хорошо прошли праздники, весело. Вчера работал первый день, потому что у меня работа такая хитрая, специальная». Сергей не раскрывает все карты, но философски добавляет, что работа – это тоже часть жизни, поэтому после отдыха нужно работать.

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Ольгу ставит в тупик вопрос, сколько праздничных дней необходимо россиянам, чтобы восстановиться. Она задумалась: «Не знаю, я не могу сказать, но десять дней – круто, пять дней – тоже круто». «А вы, как я понимаю, работаете круглый год?» – интересуется репортер. «Потому что мы фанаты своей работы!» – смеется девушка.

Дмитрий и Ламара сообщают с ноткой грусти в голосе, что их праздничные дни прошли не по плану, так как заболел ребенок. «Но на работу абсолютно не хочется: мы полностью расслабились, и чтобы вработаться, придется пару неделек привыкать», – уверен мужчина.

Еще одна пара – гости Северной столицы Мария и Николай. «Вам хватило праздников, чтобы отдохнуть? Или, может быть, вы бы их еще продлили?» – спрашивает корреспондент ФАН-ТВ. «Хотелось бы еще, но, к сожалению, нужно возвращаться, каникулы закончились. Мы переждали холода здесь, потому что в Нижегородской области очень холодно, сейчас -32 градуса», – рассказывают собеседники.

Алексей тоже приехал в Петербург погостить и погулять по городу. Но скоро придется улетать. «Вас не коробит, что скоро выходить на работу, снова вливаться в рабочие процессы?» – интересуется репортер. «Меня от работы не коробит, а вот от школы, наверное, кое-кого, может быть, и покорабливает!» – улыбается мужчина, поглядывая на своих сыновей.

Всё по местам расставила Юлия. На вопрос, не тяжело ли ей выходить на работу после праздников (ведь не случайно об этих днях шутят, как о самых трудных в году), она ответила просто: «Я работаю врачом и иду на работу с удовольствием!»

Напомним, ранее ФАН-ТВ публиковал видеорепортаж о Рождественской ярмарке, которая с конца января и практически до конца праздников работала на Пионерской площади возле здания ТЮЗа в Петербурге, а также опрос москвичей об итогах прошедшего 2016 года.

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