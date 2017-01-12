Банки РФ сообщают о завершении госпрограммы по поддержке ипотечных кредитов

Москва, 12 января. Российские банки с 1 января прекратили работу по ипотечным кредитам с государственной поддержкой. Как сообщается, причиной стало завершение государственной программы по субсидированию процентных ставок.

Информацию о завершении работы государственной программы подтвердили в ряде строительных компаний – таких, как Urban Group и ФСК «Лидер». Кроме того, о прекращении программы сообщила пресс-служба банка ВТБ. Газета «Известия» сообщает, что кредиты на льготных условиях смогут получить лишь те клиенты, которые подали заявку в рамках программы субсидирования до 31 декабря 2016. Те, кто подал заявку уже в этом году, будут получать ипотеку на стандартных условиях.

Ранее ожидалось, что программы льготной ипотеки будет продлена, в частности первый вице-премьер Игорь Шувалов упомянул, что госпрограмма может действовать до 1 марта 2017. Однако сроки действия госпрограммы позже были пересмотрены.