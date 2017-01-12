Гениальный конструктор Королев хотел стать первым человеком в космосе

Москва, 12 января. 110 лет со дня рождения гениального советского ученого, конструктора и создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева исполняется в четверг, 12 января.

Советский ученый, который имел позывной «Заря-1», является основоположником российской космонавтики. Именно он конструировал первые в мире ракетно-космические системы и корабли, на которых были совершены полеты первых космонавтов и первый в мире выход человека в космос.

Именно благодаря Королеву люди смогли попасть в космос. Он обладал необыкновенной твердостью характера и воли, что позволило ему перенести все те испытания, а порой и издевательства, выпавшие на его долю.

Современники отмечали, что «он способен был проходить сквозь стены». Иначе не объяснить, как в столь кратчайшие сроки Советскому Союзу удалось в чрезвычайно сложных условиях, после разрушительной войны создать совершенную космическую технику, первым вывести на орбиту спутник и отправить в космос человека.

Имя Сергея Королева было рассекречено лишь в день его смерти. При жизни он оставался безымянным главным конструктором или профессором К. Сергеевым, статьи которого часто появлялись на страницах газеты «Правда».

