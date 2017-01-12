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Закон об ОСАГО дополнят поправкой о штрафах за ремонт
Россия

Закон об ОСАГО дополнят поправкой о штрафах за ремонт

Сегодня 1:28
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Закон об ОСАГО дополнят поправкой о штрафах за ремонт

Москва, 12 января. В Госдуме обсуждается поправка к закону об ОСАГО, которая подразумевает получение увеличенных штрафов со страховой компании за каждый день, пока машина находилась в ремонте. Об этом сообщает  глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

На данный момент ответственность за некачественный ремонт машины лежит на страховой компании, однако в случае ОСАГО получить эти выплаты значительно сложнее.

По мнению Аксакова, нужна возможность возмещения некачественного ремонта деньгами со стороны страховой компании. Как пишет газета «Известия», предполагается выделять 35 дней на ремонт автомобиля при наступления страхового случая. Если владелец машины выбирает возмещение не деньгами, а «натуральным видом», вся ответственность за некачественный ремонт и срыв сроков ложится на страховщика.

 

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Антон Зарубин
#осаго
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