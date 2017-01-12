Тиллерсон сравнил активность КНР в Южно-Китайском море с действиями России в Крыму

Вашингтон, 12 января. Кандидат на пост госсекретаря США Рекс Тиллерсон заявил, что действия Китая в Южно-Китайском море считает сопоставимыми с действиями России в Крыму.

Готовящийся к утверждению своей кандидатуры в конгрессменами США, Рекс Тиллерсон изложил свою позицию по ключевым вопросам международной политики. В своем комментарии по отношению к созданию Китаем искусственных островов в Южно-Китайском море, Рекс Тиллерсон, сообщает Газета.ру, подчеркнул, что, по его мнению, такое строительство «на спорных территориях», и тем более — размещение на них «военных средств» Китая, «сопоставимо с присоединением Крыма Россией».

Возможный будущий глава внешнеполитического ведомства США призвал дать понять КНР, что нужно прекратить насыпать острова. Каким должен быть этот сигнал, и что будут предпринимать США, если в Пекине продолжат идти своим путем, Тиллерсон не уточнил.