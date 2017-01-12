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Исследователи предположили, что врата древних цивилизаций ведут в иные миры
Технологии

Исследователи предположили, что врата древних цивилизаций ведут в иные миры

Сегодня 1:10
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Исследователи предположили, что врата древних цивилизаций ведут в иные миры

Москва, 12 января. Древние врата, оставшиеся от античных цивилизаций, могут являться вратами в параллельные миры. С таким предположением выступили уфологи.

По мнению специалистов, древние руины могут содержать порталы в иные миры. В качестве примерно, уфологи приводят такие сооружения, как врата богов» в Перу, храм Абу-Гораб в Мемфисе, «Звездные врата» на дне озера Мичиган и наиболее известный из них всех Стоунхендж в Великобритании

Косвенно эта теория подтверждается локальными легендами, в которых описывается мистическая природа античных сооружений. Научных доказательств этой теории пока нет, однако ряд групп уфологов продолжает исследовать наследие древних.

 

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Антон Зарубин
#уфологи
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