Семь чиновников из КНДР попали в список санкций США

Вашингтон, 12 января. В санкционный список США были внесены семь чиновников из Северной Кореи. Также санкции были введены в отношении двух ведомств КНДР. Об этом сообщает министерство финансов США.

Так в список санкций были внесены северокорейское министерство труда и государственная комиссия по планированию. Среди чиновников, на которых были наложены ограничения – глава министерства государственной безопасности Ким Иль Нам, а также ряд других высокопоставленных лиц государства.

Это не единственные санкции, введенные Вашингтоном в отношении Пхеньяна. Одной из главных причин подобной политики США в отношении КНДР являются ядерные испытания, проводимые Северной Кореей.