Мощный взрыв прогремел на автомобильном заводе в США, пострадали люди 

Нью-Йорк, 12 января. Сильный взрыв прогремел в четверг утром на автомобильном заводе фирмы McNeilus, расположенном в Соединенных Штатах Америки. По информации агентства ТАСС, которое ссылается на местные СМИ, в результате ЧП тяжело пострадали как минимум шесть сотрудников этого производства.

Сообщается, что взрыв прогремел в лакокрасочном цехе. Благодаря тому, что произошло все рано утром, удалось избежать большего количества пострадавших.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в одну из местных больниц, а работа завода остановлена на весь день. Сейчас уточняется информация о состоянии пострадавших.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование.

