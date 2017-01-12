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Мощный взрыв прогремел на автомобильном заводе в США, пострадали люди 
Весь мир

Мощный взрыв прогремел на автомобильном заводе в США, пострадали люди 

Сегодня 1:03
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Мощный взрыв прогремел на автомобильном заводе в США, пострадали люди 

Нью-Йорк, 12 января. Сильный взрыв прогремел в четверг утром на автомобильном заводе  фирмы McNeilus, расположенном в Соединенных Штатах Америки. По информации агентства ТАСС, которое ссылается на местные СМИ, в результате ЧП тяжело пострадали как минимум шесть сотрудников этого производства. 

Сообщается, что взрыв прогремел в лакокрасочном цехе. Благодаря тому, что произошло все рано утром, удалось избежать большего количества пострадавших. 

В настоящее время все пострадавшие доставлены в одну из местных больниц, а работа завода остановлена на весь день. Сейчас уточняется информация о состоянии пострадавших. 

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят расследование. 
 

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Ксения Бекетова
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