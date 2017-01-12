Скончался нобелевский лауреат по медицине Смитис

Стокгольм, 12 января. Нобелевский комитет сообщил о кончине лауреата нобелевской премии по медицине англо-американского ученого Оливера Смитиса.

Оливер Смитис получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2007 году за за исследование технологии генного таргетинга у мышей. Ученый работал в области изучения столовых клеток, и награда была ему присуждена в составе группы ученых из США и Великобритании.

Известно, как отмечает ТАСС, что профессор Оксфордского университета Оливер Смитис был активным приверженцем генно-модифицированных технологий.

О его кончине Нобелевский комитет сообщил на своей официальной странице в Twitter.