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Скончался нобелевский лауреат по медицине Смитис
Общество

Скончался нобелевский лауреат по медицине Смитис

Сегодня 1:06
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Скончался нобелевский лауреат по медицине Смитис

Стокгольм, 12 января. Нобелевский комитет сообщил о кончине лауреата нобелевской премии по медицине англо-американского ученого Оливера Смитиса. 

Оливер Смитис получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2007 году за за исследование технологии генного таргетинга у мышей. Ученый работал в области изучения столовых клеток, и награда была ему присуждена в составе группы ученых из США и Великобритании.

Известно, как отмечает ТАСС, что профессор Оксфордского университета Оливер Смитис был активным приверженцем генно-модифицированных технологий. 

О его кончине Нобелевский комитет сообщил на своей официальной странице в Twitter.

 

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Алексей Громов
#оливер смитис #нобелевский комитет
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