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Зять президента Грузии с огнестрельным ранением госпитализирован в Тбилиси
Происшествия

Зять президента Грузии с огнестрельным ранением госпитализирован в Тбилиси

Сегодня 0:47
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Зять президента Грузии с огнестрельным ранением госпитализирован в Тбилиси

Тбилиси, 12 января. По информации грузинских СМИ поздно вечером во вторник в Центр неотложной медицинской помощи Республиканской больницы, расположенный в Тбилиси, был экстренно доставлен зять президента Грузии Георгия Маргвелашвили Миндиа Гогочури. Сообщается, что мужчина получил огнестрельное ранение. Информация о состоянии пострадавшего сейчас уточняется.

В свою очередь грузинские правоохранительные органы пока не стали давать какие-либо комментарии по этому поводу, сообщив только, что расследование ведется по двум статьям УК Грузии - 118 и 236 (умышленное нанесение вреда здоровью и незаконное ношение огнестрельного оружия).

Известно, что сейчас место происшествия оцеплено стражами порядка. Выясняются все причины и обстоятельства этого инцидента, а также ведется поиск стрелявших. 

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Ксения Бекетова
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