Белый дом обвинил Трампа в финансовых связах с Россией

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Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп и его команда держат в тайне связи миллиардера с Россией. С таким заявление выступил среду пресс-секретарь уходящего президента США Джош Эрнест.

По его словам, существуют доказательства, достаточные чтобы опровергнуть предполагаемые связи Трамп с Россией, однако Эрнест заявил, что избранный президент и его команда отказывают это делать. «Такого рода тайны только сеют сомнения среди общественности», – заявил Эрнест.

Также он заявил, что во время предвыборной кампании Трамп не стал публиковать свою налоговую декларацию. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сослался на неназванного родственника Трампа, по словам которого республиканец, якобы, имеет финансовые связи с Россией.