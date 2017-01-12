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Белый дом обвинил Трампа в финансовых связах с Россией
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    Белый дом обвинил Трампа в финансовых связах с Россией

    0:37  12 Января 2017
    3871

    Белый дом обвинил Трампа в финансовых связах с Россией

    Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп и его команда держат в тайне связи миллиардера с Россией. С таким заявление выступил среду пресс-секретарь уходящего президента США Джош Эрнест.

    По его словам, существуют доказательства, достаточные чтобы опровергнуть предполагаемые связи Трамп с Россией, однако Эрнест заявил, что избранный президент и его команда отказывают это делать.  «Такого рода тайны только сеют сомнения среди общественности»,  – заявил Эрнест.

    Также он заявил, что во время предвыборной кампании Трамп не стал публиковать свою налоговую декларацию. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома сослался на неназванного родственника Трампа, по словам которого республиканец, якобы, имеет финансовые связи с Россией.  

     

    Автор: Антон Зарубин
    #трамп #эрнест
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