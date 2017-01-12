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Фантастическое открытие: все люди сделаны из звездной пыли
Весь мир

Фантастическое открытие: все люди сделаны из звездной пыли

Сегодня 0:33
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Фантастическое открытие: все люди сделаны из звездной пыли

Нью-Йорк, 12 января. Ученые провели множество исследований, изучив состав более 150000 космических объектов ближайших галактик, и пришли к интересному выводу, что, оказывается, человеческие тела состоят из звездной пыли. 

В ходе эксперимента специалисты использовали современный спектрограф, оснащенный мощными датчиками, которые работают в инфракрасном спектре. В результате этого им удалось получить доступ к звездам, которые спрятаны за пылевыми потоками Млечного пути. Полученные данные они систематизировали и представили научной аудитории.

Благодаря этим исследованиям ученые смогли подтвердить давно существующее предположение о том, что все элементы, из которых состоят тела людей и звезды, идентичны во всей Вселенной. Кроме того исследователи обнаружили в составе каждого космического объекта такие строительные блоки жизни, как углерод, водород, азот и кислород с серой. Сообщается, что различаются они только процентным содержанием этих веществ. 

После этих экспериментов можно смело говорить о том, что поиски планет, где могут жить люди, будут вестись и дальше и положительный результат таких поисков даст возможность будущим поколениям найти места для звездный колоний. 

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Ксения Бекетова
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