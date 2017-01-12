Дело екатеринбургского стоматолога, обвиняемого в смерти девочки, передано в суд

Екатеринбург, 12 января. Дело о смерти трехлетней девочки в Екатеринбурге после приема у стоматолога было передано в суд. Об этом сообщает Следственный комитет России в пресс-релизе, предоставленном Федеральному агентству новостей.

Напомним, что трехлетняя девочка попала на прием к стоматологу, где ей был сделан общий наркоз, чтобы вылечить несколько зубов, пораженных кариесом. Девочка не вышла из наркоза и осталась в коме из-за внезапного отека мозга. Девочка скончалась в июне 2016 года.

Представители СК сообщили, что обвиняют стоматолога в причинении смерти по неосторожности. Следователи допросили более двадцати свидетелей и провели четыре комплексные экспертизы. Проведя обширный комплекс следственных мероприятий, следователи пришли к выводу, что между действиями врача и смертью девочки есть связь. Дело передано в суд.