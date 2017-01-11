Минфин РФ предложил повысить минимальную цену на водку

Москва, 11 января. Минимальная розничная цена водки может быть повышена на 15 процентов – со 190 рублей за 0,5 литра до 219. С такой инициативой выступило министерство финансов России, сообщает Федеральный портал проектов нормативных правовых актов.

Предполагается, что проект вступит в силу уже в июне 2017 года.

Как объяснили в министерстве, повышение цен на водку связано с ростом ставок акциза, а также рост ряда сопутствующих цен – стоимости электроэнергии, производственных затрат и налогов.

Минимальная розничная цена является одним из важных инструментов борьбы с поддельным алкоголем. Напомним, что августе было озвучено предложение Минфина поднять ее до 197 рублей за 0,5 литра. Предложение не было поддержано, поэтому минимальная цена водки осталась прежней.