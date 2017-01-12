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CNN ответила Трампу, заклеймившему телекомпанию позором
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    CNN ответила Трампу, заклеймившему телекомпанию позором

    0:06  12 Января 2017
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    CNN ответила Трампу, заклеймившему телекомпанию позором

    Вашингтон, 11 января. В ответ на обвинение Дональда Трампа телеканал CNN призвал избранного президента США самому собрать доказательства неправоты телеканала.

    В своем заявлении CNN, пытаясь уйти от позорного обвинения, постарался оправдаться за оскорбительный для Трампа сюжет без доказательств, утверждая, что если бы телеканал не был столь ответственен — «как команда Трампа это знает», — то опубликовал бы данные, которые приводятся в докладе разведслужб США.

    Незадача в том, что подтвердить возмутивший Трампа сюжет ни CNN, ни сами разведслужбы не могут. Возможно, поэтому CNN нашел оригинальное решение — предложить Трампу и его команде самим «указать на конкретные ошибки».

    Автор: Алексей Громов
    #трамп #cnn
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