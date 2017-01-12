CNN ответила Трампу, заклеймившему телекомпанию позором

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Вашингтон, 11 января. В ответ на обвинение Дональда Трампа телеканал CNN призвал избранного президента США самому собрать доказательства неправоты телеканала.

В своем заявлении CNN, пытаясь уйти от позорного обвинения, постарался оправдаться за оскорбительный для Трампа сюжет без доказательств, утверждая, что если бы телеканал не был столь ответственен — «как команда Трампа это знает», — то опубликовал бы данные, которые приводятся в докладе разведслужб США.

Незадача в том, что подтвердить возмутивший Трампа сюжет ни CNN, ни сами разведслужбы не могут. Возможно, поэтому CNN нашел оригинальное решение — предложить Трампу и его команде самим «указать на конкретные ошибки».