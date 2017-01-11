Ювелирный магазин ограбили налетчики с оружием в Подмосковье 

Москва, 11 января. Во вторник вечером двое неизвестных людей с оружием в руках напали на ювелирный салон, расположенный в Балашихе, что в Московской области. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве и Московской области.

По информации правоохранительного ведомства, инцидент произошел в ювелирном салоне, который расположен на улице Фадеева в подмосковной Балашихе. Там, двое злоумышленников, угрожая оружием, забрали с витрин ювелирные украшения и скрылись в неизвестном направлении. Сообщается также, что грабители передвигались на автомобиле отечественной марки «Жигули».

Сотрудники полиции рассказали, что в результате инцидента никто из сотрудников и покупателей салона не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают оперативники, которые занимаются выяснением всех обстоятельств произошедшего. Кроме того сейчас ведется поиск преступников и устанавливается общая сумма похищенного.