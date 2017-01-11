Напугавшее итальянцев НЛО, меняющее цвет и форму, попало на видео

Рим, 11 января. В Сети появилась видеозапись уникального явления, которое заметил в небе над итальянским городом Саленто один из местных жителей. Подняв голову кверху, он увидел неопознанный летающий объект, который прямо во время движения менял цвет и форму. Мужчина успел заснять это на видео и затем выложил в Интернет.

На кадрах видно, как светящееся тело сначала имело форму сферы и белый цвет. Затем оно приобрело форму кольца, похожего на сигаретное, и стало зеленым. Метаморфозы летающего объекта продолжались на протяжении нескольких минут. Тело меняло цвет с белого на зеленый и обратно, а также трансформировало свою форму.

Как рассказал автор видеоролика, когда он проводил съемку, он применял только функцию зума, чтобы приблизить увиденное в небо. Никаких других опций он не использовал. НЛО сильно напугало мужчину и людей, которые находились рядом с ним, это можно отчетливо понять по звукам на видео.

