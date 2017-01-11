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12 неизвестных гробниц времен Нефертити ученые обнаружили в Египте
Технологии

12 неизвестных гробниц времен Нефертити ученые обнаружили в Египте

Сегодня 23:31
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12 неизвестных гробниц времен Нефертити ученые обнаружили в Египте

Каир, 11 января. Двенадцать древних гробниц были обнаружены в Египте возле знаменитой Долины Царей. Раскопки велись египетскими и шведскими археологами.

Как сообщают специалисты, найденные гробницы относятся к временам легендарных Нефертити и Хатшепсут. Директор музея Асуана Наср Салама отметил, что раскопки в этом районе велись уже долгое время.

Ранее считалось, что в районе Гебель-эль-Силсила находился лишь рабочий поселок, однако раскопки показали, что здесь похоронены многие представители знати Древнего Египта вместе с домашними животными – например, в одной из могил был найден скелет крокодила. Также было обнаружено кладбище, где хоронили маленьких детей.

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Антон Зарубин
#египет
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