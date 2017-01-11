Минтруд назвал дату второй индексации пенсий в 2017 году

Москва, 11 января. Первая индексация страховых пенсий в России с 1 февраля 2017 года будет проведена на уровне фактической инфляции 2016 года, которая составила 5,4%. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу Министерства труда и социальной защиты Максима Топилина.

Министр отметил, что с 1 февраля будут повышены все социальные выплаты, которые также коснутся ветеранов войны, инвалидов и детских пособий.

«Вторая индексация пенсий — она очень небольшая — состоится с 1 апреля», — сказал Топилин.

В общей сложности по итогам года индексация пенсий составит 5,8%. Кроме того, до конца января все пенсионеры получат единовременную выплату в размере пяти тысяч рублей.