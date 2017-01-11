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«Манчестер Сити» поймали на нарушении антидопинговых правил
Спорт

«Манчестер Сити» поймали на нарушении антидопинговых правил

Вчера 23:13
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«Манчестер Сити» поймали на нарушении антидопинговых правил

Лондон, 11 января. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» был обвинен в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Как сообщается, клуб был обвинен в нарушении пункта антидопинговых правил, касающегося своевременного предоставления информации о местонахождении членов команды. Футбольный клуб может ответить на обвинение до 19 января.

Напомним, что сейчас в рейтинге чемпионата Англии «Манчестер Сити» находится на четвертом месте. Команда набрала 42 очка в 20 играх.

 

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Антон Зарубин
#манчестер сити
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