«Манчестер Сити» поймали на нарушении антидопинговых правил

Лондон, 11 января. Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» был обвинен в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.

Как сообщается, клуб был обвинен в нарушении пункта антидопинговых правил, касающегося своевременного предоставления информации о местонахождении членов команды. Футбольный клуб может ответить на обвинение до 19 января.

Напомним, что сейчас в рейтинге чемпионата Англии «Манчестер Сити» находится на четвертом месте. Команда набрала 42 очка в 20 играх.