Телескоп «Хаббл» сделал цветное фото столкновения двух галактик

Москва, 11 января. NASA обнародовало снимок, на котором запечатлено столкновение двух галактик. Уникальную фотографию удалось сделать с помощью телескопа «Хаббл».

Когда именно началось столкновение галактик пока неизвестно, однако на фото можно увидеть последствие этого явления, которое носит название объект IRAS 14348-1447.

По данным NASA, IRAS 14348-1447 находится на расстоянии более миллиарда световых лет от Земли. Объект является ультраяркой галактикой с характерным сиянием. По данным специалистов, 95% излучаемого объектом света находятся в инфракрасном диапазоне.