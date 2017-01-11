Кремль еще не в курсе высказываний Трампа об «уважении США Россией»

Москва, 11 января. Кремль пока не ознакомился с последними заявлениями избранного президента США Дональда Трампа относительно будущих российско-американских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока не видели», – ответил Песков на просьбу прокомментировать высказывания Трампа о том, что во время его правления «Россия будет намного больше уважать США», сообщает «Газета.ru».

Напомним, что во время пресс-конференции Трамп выступил с заявлением, в котором пообещал, что другие страны мира, в том числе и Россия, будут «намного больше уважать США». Также Трамп назвал своим важным преимуществом то, что он нравится Владимиру Путину.