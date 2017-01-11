ИГ атаковало египетских полицейских на севере Синая, есть погибшие

Каир, 11 января. Трое сотрудников полиции Египта погибли в результате атаки боевиков запрещенной в России террористической группировки ИГ на севере Синайского полуострова в городе Эль-Ариш. Об этом сообщают местные СМИ.

К настоящему моменту известно, что боевики обстреляли патруль полиции возле центрального городского госпиталя. В результате атаки погибли трое сотрудников полиции, еще один получил ранения.

Стоит напомнить, что 9 января произошла атака террористов на блокпост в городе Эль-Ариш. Сначала блокпост атаковал террорист-смертник за рулем начиненного взрывчаткой автомобиля, после чего боевики открыли огонь из гранатометов. В результате нападения погибли девять египетских силовиков.