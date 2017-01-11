Ученые объяснили, почему большинство матерей держат ребенка слева

Москва, 11 января. Опубликован доклад, объясняющий, почему большинство людей предпочитают держать ребенка слева.

По мнению ученых, когда мать держит младенца на левой стороне, у нее активизируется правое полушарие, отвечающее, в том числе, и за материнские чувства. Этот феномен позволяет ей поддерживать связь с ребенком, в частности – верно интерпретировать его жесты и эмоциональные сигналы.

Специалисты подчеркнули, что таким образом мать оптимизирует свой материнский контроль, направляя сенсорную информацию в правую часть мозга. Исследователи отметили, что подобная тенденция отмечается не только у людей, но и у многих млекопитающих.