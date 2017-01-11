Белый дом вслед за Тиллерсоном отказался назвать президента РФ «военным преступником»

Вашингтон, 11 января. Пресс-секретарь президента США Барака Обамы Джош Эрнест отказался назвать президента России Владимира Путина «военным преступником».

«Никто в администрации Обамы не навешивает подобных ярлыков», — заявил Джош Эрнест.

Он также добавил, что США неоднократно выражали обеспокоенность политикой России, однако это не является поводом для подобных заявлений.

Стоит отметить, что ранее Сенатор Марко Рубио потребовал от кандидата на пост главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона назвать Владимира Путина «военным преступником», однако Тиллерсон ответил, что не стоит использовать подобные определения в адрес президента Российской Федерации.