FAN-TV Лента новостей
Белый дом вслед за Тиллерсоном отказался назвать президента РФ «военным преступником»
Политика

Белый дом вслед за Тиллерсоном отказался назвать президента РФ «военным преступником»

Сегодня 22:32
57

Белый дом вслед за Тиллерсоном отказался назвать президента РФ «военным преступником»

Вашингтон, 11 января. Пресс-секретарь президента США Барака Обамы Джош Эрнест отказался назвать президента России Владимира Путина «военным преступником».

«Никто в администрации Обамы не навешивает подобных ярлыков», — заявил Джош Эрнест.

Он также добавил, что США неоднократно выражали обеспокоенность политикой России, однако это не является поводом для подобных заявлений.

Стоит отметить, что ранее Сенатор Марко Рубио потребовал от кандидата на пост главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона назвать Владимира Путина «военным преступником», однако Тиллерсон ответил, что не стоит использовать подобные определения в адрес президента Российской Федерации.

комментарии
Кирилл Иванов
#джош эрнест
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Сегодня 22:30
2

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Сегодня 20:05
341

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Сегодня 19:39
1143

Сирия новости 11 января 19:30: соглашение между армией и оппозиционерами в Дамаске, террористы ИГ попали в котел в Ракке

Сегодня 19:30
1175

Доставка помощи жителям сирийского Дейр-эз-Зора, страдающим от голода, попала на видео

Сегодня 19:07
309
Показать еще
Прямая трансляция

Ёлки для людей, палки для зверей: как москвичи начали Год экологии. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Белый дом вслед за Тиллерсоном отказался назвать президента РФ «военным преступником»

22:32

Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

22:30

CNN не хочет считаться телеканалом «фейковых новостей»

22:29

Специалисты перечислили лучшие способы избавиться от зубной боли дома

22:20

Тиллерсон усомнился в необходимости смены режима в Сирии

22:15

Банк Англии отказался считать Brexit фактором риска для Великобритании

22:14

В Испании неизвестный открыл огонь в супермаркете с криком «Аллах акбар»

22:01

Тиллерсон рассказал, при каких условиях США признают Крым российским

22:00

Украина готова передать ДНР и ЛНР 228 пленных

21:56

Ученые объяснили, почему нужно отменить фундаментальные законы физики

21:52

Группа боевиков уничтожена в ходе спецоперации под руководством Кадырова

21:48

Дисквалифицированный бегун Дылдин отказался возвращать медаль МОК

21:38
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо
Читать
Закрыть