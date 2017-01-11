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Специалисты перечислили лучшие способы избавиться от зубной боли дома
Технологии

Специалисты перечислили лучшие способы избавиться от зубной боли дома

Сегодня 22:20
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Специалисты перечислили лучшие способы избавиться от зубной боли дома

Москва, 11 января. Эксперты перечислили самые эффективные методы по снятию зубной боли в домашних условиях.

По мнению специалистов, избавиться от зубной боли можно приложив к больному зубу кусочек сала, чеснока, лука или сырой картошки. Также эффективным средством была признана смесь соли и перца, а также гвоздика.

Если ни одно из народных средств не подошло, специалисты советуют принять обезболивающее, а затем обратится к врачу. Также они отметили, что многие обезболивающие средства обладают побочными эффектами, поэтому крайне важно перед приемом препарата ознакомиться с инструкцией.

 

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Антон Зарубин
#зубная боль
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