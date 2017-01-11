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Тиллерсон усомнился в необходимости смены режима в Сирии
Политика

Тиллерсон усомнился в необходимости смены режима в Сирии

Сегодня 22:15
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Тиллерсон усомнился в необходимости смены режима в Сирии

Вашингтон, 11 января. Кандидат на пост главы Госдепартамента США Рекс Тиллерсон заявил, что за последние 10 лет действия США по смене режимов на Ближнем Востоке не сделали данный регион более спокойным. Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате США

«Действия США по смене режимов в последнюю декаду не принесли желаемых результатов. Чего мы достигли в Ираке, стал ли регион спокойней? По Ливии, я думаю, что это было провальным решением сменить режим там», — сказал Тиллерсон.

Кроме того, кандидат на пост главы Госдепартамента США назвал нецелесообразной смену режима в Сирии из-за возможных негативных последствий, отметив, что в таких вопросах необходимо действовать с холодным рассудком.

комментарии
Кирилл Иванов
#рекс тиллерсон
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