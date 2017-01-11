CNN не хочет считаться телеканалом «фейковых новостей»

Вашингтон, 11 января. Телекомпания CNN поторопилась выступить с противоречивым заявлением в ответ на прямое обвинение Трампа в том, что телеканал CNN — «фейковые новости».

Судя по заявлению CNN, бездоказательный сюжет вышел в эфир из благих побуждений в связи «сознательным решением»: «поскольку мы не подтвердили предположения, содержащиеся в нем». При этом CNN в этом же заявлении утверждает, что в своем репортаже телеканал«полностью уверен».

Отметим, заявление было сделано после того, как Трамп возмутился выходом в эфир сюжета о том, что якобы еще тогда, когда Трамп и сам не думал избираться президентом США, некие «российские агенты» заполучили на него компромат, и теперь избранный президент США находится под влиянием Москвы.