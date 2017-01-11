Тиллерсон рассказал, при каких условиях США признают Крым российским

Вашингтон, 11 января. Администрация избранного президента США Дональда Трампа признает Крым российской территорией, если будет выработано соглашение, устраивающее Украину. С таким заявлением выступил кандидат в госсекретари США Рекс Тиллерсон, проходящий процедуру утверждения Сенатом.

По словам Тиллерсона, Вашингтон при Трампе будет готов признать воссоединение Крыма с Россией, если ситуация будет разрешена таким образом, чтобы она устраивала и украинскую сторону, сообщает ТАСС.

Отметим, что ранее Тиллерсон заявил, что не считает Крым территорией России. По его словам, если бы он в 2014 году занимал пост госсекретаря, он бы настоял на жестком и, возможно, силовом ответе на действия Москвы.