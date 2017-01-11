В Испании неизвестный открыл огонь в супермаркете с криком «Аллах акбар»

Мадрид, 11 января. В Испании неизвестный мужчина с криком «Аллах акбар» открыл огонь по клиентам супермаркета. Об этом сообщают местные СМИ.

В момент атаки в магазине находился сотрудник полиции, который дал отпор стрелку. Позднее выяснилось, что нападавший был вооружен не только огнестрельным оружием. В руках стрелка находилась канистра с бензином и порох.

Офицер испанской полиции Карлос Перез, который оказал сопротивление стрелку, рассказал, что у нападавшего быстро закончились патроны, что позволило быстро обезвредить преступника. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают следователи.