Банк Англии отказался считать Brexit фактором риска для Великобритании

Лондон, 11 января. Решение о выходе Великобритании из Евросоюза больше не является крупным фактором риска для финансовой системы Соединенного Королевства. Так считает глава Банка Англии Марк Карни.

Согласно предварительной информации, финансовый регулятор намерен пересмотреть экономический прогноз на 2018 год. На это повлияли положительные темпы роста ВВП страны, а также увеличение объемов промышленного производства.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мей призвала британцев воспользоваться возможностями, которые открывает Brexit.

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