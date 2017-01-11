Группа боевиков уничтожена в ходе спецоперации под руководством Кадырова

Грозный, 11 января. Во время спецоперации на территории Чечни была уничтожена банда боевиков. Об этом сообщают правоохранительные органы республики.

Как сообщает источник в силовых органах Чечни, во время спецоперации в районе сел Курчалой и Гелдаган были ликвидированы четыре члена незаконных вооруженных формирований. Еще один боевик был задержан.

Сообщается, что спецоперацией руководил глава республики Рамзан Кадыров.

Сейчас устанавливаются подробности операции. Известно, что во время задерживания боевики пытались скрыться.