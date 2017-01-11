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Украина готова передать ДНР и ЛНР 228 пленных
Украина

Украина готова передать ДНР и ЛНР 228 пленных

Сегодня 21:56
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Украина готова передать ДНР и ЛНР 228 пленных

Киев, 11 января. Украинская сторона готова осуществить обмен пленными с Донецкой и Луганской народными республиками по формуле «228 на 48». Об этом журналистам в среду заявил советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

«Мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Это беспрецедентное предложение», — подчеркнул официальный представитель СБУ.

Напомним, ранее стало известно о том, что депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко скорректировала свои списки пленных в Донбассе.

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