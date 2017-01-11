Опубликовано видео страшного ДТП с груженной алкоголем фурой под Пермью

Пермь, 11 января. Два грузовика столкнулись лоб в лоб на трассе «Пермь-Екатеринбург». По данным дорожной полиции, жертв удалось избежать.

Инцидент произошел на 58-м километре трассы «Пермь-Екатеринбург». Из-за снежного покрова проезжая часть на трассе сузилась, и грузовики не смогли разъехаться. Один из автомобилей выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Одна из фур, как стало известно, принадлежит компании, производящей алкогольные напитки.

Как сообщают представители ДПС, в результате аварии пострадал еще легковой автомобиль, задетый одним из грузовиков. Жертв в этой аварии удалось избежать.