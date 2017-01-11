Прощальный твит Обамы стал самым популярным за восемь лет президентства

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Вашингтон, 11 января. Прощальное сообщение Барака Обамы в Twitter стало самым популярным за все время на посту президента. Последним сообщением Обамы уже поделились более 500 тысяч пользователей Twitter.

«Спасибо вам за все. Моя последняя просьба та же, что и моя первая. Я прошу вас верить - не в мою способность создавать изменения, но в ваши», — написал Обама.

Стоит отметить, что до этого самым популярным сообщением Барака Обамы в Twitter стал пост, который был посвящен легализации однополых браков в США. При этом на аккаунт президента США в Twitter подписаны более 13 миллионов человек.