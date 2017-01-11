Ученые объяснили, почему нужно отменить фундаментальные законы физики

Париж, 11 января. Ученые из Франции и Мексики предложили отменить законы сохранения энергии и импульса.

Группа физиков-теоретиков сообщила, что необходимо отменить фундаментальные законы этой науки. По их словам, это поможет решить вопрос темной энергии с помощью теории относительности Эйнштейна.

Эксперты пояснили, что долгие годы остается открытым вопрос об ускорении расширения Вселенной. Они предположили, что дело, вероятно, в темной энергии, которая пронизывает весь космос. Однако, по теории относительности, величина космологической постоянной на 120 порядков больше, чем реальное значение этой постоянной. Эту проблему может решить модель гравитации, предложенная Альбертом Эйнштейном.

Ранее японские геофизики разгадали элемент химического состава ядра Земли, который ранее был неизвестен ученым.