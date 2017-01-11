Дисквалифицированный бегун Дылдин отказался возвращать медаль МОК

Москва, 11 января. Российский бегун и бронзовый призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине Максим Дылдин отказался возвращать медаль Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом в среду журналистам заявил сам спортсмен.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал россиянина на четыре года. Это связано с положительной допинг-пробой атлета Дениса Алексеева.

Как отметил Дылдин, он несколько раз сдавал пробы, которые оказывались чистыми.

«Медаль у меня дома, пусть попробуют ее забрать», — цитирует слова бегуна РИА Новости.

Читайте по теме: ИААФ ищет пути создания независимой системы допинг-контроля российских атлетов