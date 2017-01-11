СМИ узнали, как Киев помогал Клинтон в борьбе с Трампом на выборах в США

Вашингтон, 11 января. Правительство Украины пыталось оказать помощь кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон в ходе предвыборной борьбы за пост президента США. Об этом сообщает американское издание Politico.

Журналистам удалось выяснить, что украинские чиновники занимались активным поиском информации, которая могла бы вызвать у граждан США негативное мнение о Дональде Трампе. С этой целью украинские власти опубликовали документы о причастности помощника Трампа к коррупции.

Речь идет о публикации документов, которые якобы подтверждают коррупционную связь главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем. В конечном итоге, данная информация не нашла подтверждения.