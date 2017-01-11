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Трамп не считает, что Обама переборщил с антироссийскими санкциями
Политика

Трамп не считает, что Обама переборщил с антироссийскими санкциями

Сегодня 21:26
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Трамп не считает, что Обама переборщил с антироссийскими санкциями

Вашингтон, 11 января. Избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп не считает, что действующий глава государства Барак Обама «перешел черту», введя дополнительные антироссийские санкции. Об этом политик заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

Напомним, ранее стало известно о том, что новый президент США Дональд Трамп не хочет предлагать российской стороне «пластмассовую кнопку перезагрузки».

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