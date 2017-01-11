Трамп заставит BuzzFeed ответить по полной за клевету о влиянии России на него  

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Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что сайт BuzzFeed ответит за клевету о якобы сборе Россией компромата на него.

Трамп заявил, что авторы слухов о влиянии на него со стороны России понесут наказание.

«Они (BuzzFeed. — Прим. ФАН) должны приготовиться к последствиям, они уже готовятся», — заметил избранный президент США.

Сотрудников BuzzFeed Трамп окрестил «очень нечестными людьми».

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала доклад о якобы влиянии России на Трампа и результат выборов президента в США «умопомрачительной ересью».