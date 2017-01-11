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Трамп рассказал, когда начнет строить стену на границе с Мексикой
Политика

Трамп рассказал, когда начнет строить стену на границе с Мексикой

Сегодня 21:11
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Трамп рассказал, когда начнет строить стену на границе с Мексикой

Вашингтон, 11 января. Соединенные Штаты приступят к строительству стены на границе с Мексикой сразу после вступления Дональда Трампа в должность президента. Об этом избранный президент США заявил в эту среду.

Трамп подчеркнул свою решимость в намерении возвести стену на американо-мексиканской границе. «Мы будем строить стену, и я не хочу ждать», – отметил он. По его словам, формальными вопросами по этому проекту будет заниматься избранный вице-президент США Майк Пенс.

Также Трамп отметил, что намерен добиваться от Мексики возмещения расходов на строительство стены. Как отметил будущий президент США, речь может идти о налоге или разовой выплате.

Трамп напомнил, что любит народ Мексики, но считает защиту США от нелегальной иммиграции приоритетной задачей.

 

 

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Антон Зарубин
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