Сирия новости 11 января 22:30: 500 боевиков сложили оружие в Дамаске, ВКС РФ наносят удары по позициям ИГ в Алеппо

Сирия, 11 января. Около 500 боевиков сложили оружие и были амнистированы в долине Вади Барада в провинции Дамаск, ВКС России нанесли массированные удары по позициям ИГ в Алеппо, в Хомсе уничтожен один из лидеров «Джебхат Фатх аш-Шам»***.

Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Провинция Дамаск

ВВС Сирии нанесли несколько ударов по позициям вооруженных группировок в районе населенных пунктов Отая и Хазарма в Восточной Гуте Дамаска.

Параллельно с этим в долине Вади Барада к северо-западу от сирийской столицы около 500 боевиков сложили оружие и были амнистированы согласно решению президента Башара Асада. Об этом сообщает сирийское информационное агентство САНА.

Федеральное агентство новостей (ФАН) опубликовало видео, запечатлевшее процесс подписания соглашения между сирийским правительством и оппозиционерами.

Провинция Алеппо

ВВС правительственных войск нанесли удары по позициям боевиков в районе населенного пункта Дарет Изза в западной части провинции Алеппо.

На востоке провинции в районе населенных пунктов Аран и Тадиф южнее города Эль-Баб позиции террористов ИГ* оказались под массированными ударами ВКС России, сообщает информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник в провинции.

Провинция Хомс

В северо-восточной части провинции Хомс артиллерия и ВВС Сирии открыли огонь по группе боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» севернее населенного пункта Изз Ад-Дин. Несколько боевиков были ликвидированы, также были уничтожены миномет, ракетная установка и автомобиль, оснащенный 23-мм пулеметом.

Среди ликвидированных боевиков был Наджи Раджаб, более известный как Абу Удай, один из лидеров группировки.

Провинция Дейр эз-Зор

Силы сирийской армии при поддержке ВВС продолжают обстреливать позиции ИГ в районе Дейр эз-Зора. Террористы в свою очередь открыли огонь из гранатометов по жилым кварталам, которые удерживают правительственные войска.

Провинция Даръа

Сохраняется напряженность в районе города Даиль на севере провинции Даръа. ВВС Сирии нанесли еще несколько ударов по позициям вооруженных формирований.

Провинция Идлиб

Автомобиль, перевозивший двух командиров группировки «Джебхат Фатх аш-Шам», был уничтожен в результате авиаудара международной антитеррористической коалиции в районе города Серакаб.

Кроме того, стали известны подробности уничтожения ударом ВКС России в районе населенного пункта Тафтаназ трех командиров группировки «Лива аль-Хакк», связанной с «Джабхат Фатх аш-Шам», на которую не распространяется соглашение о прекращении огня.

Источники утверждают, что полевые командиры боевиков были ликвидированы в ходе встречи в штаб-квартире группировки точным авиаударом, нанесенным российским истребителем.

В соцсетях были опубликованы фотографии уничтоженных боевиков.

Ирак

Силы иракской армии, преодолевая отчаянное сопротивление боевиков ИГ, продвигаются ко второму мосту Мосула. Ранее иракское командование сообщило, что правительственные войска отбили у боевиков еще один район и контролируют на настоящий момент около 80% территорий восточной части города.

В то же время один мирный житель был убит и пятеро ранены в результате взрыва трех бомб в районе Аль-Атифия севернее Багдада. Об этом сообщил иракский телеканал «Аль-Сумария».