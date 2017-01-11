Трамп резко осадил журналиста «отвратительной организации» CNN

Вашингтон, 11 января. В ходе пресс-конференции избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы представителей телеканала CNN.

Как подчеркнул политик, он считает CNN «ужасной организацией», журналисты которой распространяет фейки.

«Это то, что могли сделать и делали в нацистской Германии: взять и отправить фейковую, лживую информацию в публичное пространство», — объяснил он.

Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп раскритиковал антироссийскую риторику американского телеканала CNN.

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