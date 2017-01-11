FAN-TV Лента новостей
Трамп резко осадил журналиста «отвратительной организации» CNN
Политика

Трамп резко осадил журналиста «отвратительной организации» CNN

Сегодня 21:14
157

Трамп отказался отвечать на вопросы журналистов CNN

Вашингтон, 11 января. В ходе пресс-конференции избранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп отказался отвечать на вопросы представителей телеканала CNN.

Как подчеркнул политик, он считает CNN «ужасной организацией», журналисты которой распространяет фейки.

«Это то, что могли сделать и делали в нацистской Германии: взять и отправить фейковую, лживую информацию в публичное пространство», — объяснил он.

Напомним, ранее новый президент США Дональд Трамп раскритиковал антироссийскую риторику американского телеканала CNN.

Читайте по теме: Из России с любовью: о чем говорится и не говорится в докладе CNN о Трампе

комментарии
Алексей Громов
Новости партнеров
Эксклюзив

Как договариваются Дамаск и оппозиция: ФАН публикует видео подписания соглашения в Вади-Барада

Сегодня 20:05
272

Новости США: Трампа гонят из Twitter, американцы потеряли Сашу Обаму

Сегодня 19:39
900

Сирия новости 11 января 19:30: соглашение между армией и оппозиционерами в Дамаске, террористы ИГ попали в котел в Ракке

Сегодня 19:30
906

Доставка помощи жителям сирийского Дейр-эз-Зора, страдающим от голода, попала на видео

Сегодня 19:07
256

Главные новости 11 января

Сегодня 19:00
138
Показать еще
Прямая трансляция

Ёлки для людей, палки для зверей: как москвичи начали Год экологии. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Дисквалифицированный бегун Дылдин отказался возвращать медаль МОК

21:38

Опубликовано видео страшного ДТП с груженной алкоголем фурой под Пермью

21:36

Прощальный твит Обамы стал самым популярным за восемь лет президентства

21:36

Трамп заставит BuzzFeed ответить по полной за клевету о влиянии России на него  

21:26

Трамп не считает, что Обама переборщил с антироссийскими санкциями

21:26

СМИ узнали, как Киев помогал Клинтон в борьбе с Трампом на выборах в США

21:20

Трамп резко осадил журналиста «отвратительной организации» CNN

21:14

Трамп рассказал, когда начнет строить стену на границе с Мексикой

21:11

Женщина, похитившая ребенка из больницы три года назад, задержана в Подмосковье

21:10

Стало известно, кому достанется бизнес-империя Трампа

21:01

Трамп объяснил, почему не будет предлагать России «пластмассовую» кнопку перезагрузки

20:59

Подросток изрезал ножом сотрудниц супермаркета в Уфе

20:49
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Дисквалифицированный бегун Дылдин отказался возвращать медаль МОК
Читать
Закрыть