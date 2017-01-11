Трамп объяснил, почему не будет предлагать России «пластмассовую» кнопку перезагрузки

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Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп отказался от «пластмассовой кнопки перезагрузки» отношений с Россией, но заверил, что добьется уважения Москвы.

Во время пресс-конференции Трамп вспомнил легендарную пластмассовую «кнопку перезагрузки» отношений России и США. Однако избранный президент заявил, что она ему ни к чему.

«Кнопки перезагрузки нет — либо мы поладим, либо нет», — констатировал он.

При этом Трамп выразил надежду, что отношения стран все таки улучшатся.

«Россия будет уважать нас куда больше, когда я буду руководить страной», — пообещал он.

Ранее Трамп заявил, что администрация Барака Обамы отчасти причастна к возникновению запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

* Организация запрещена на территории РФ.