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Трамп объяснил, почему не будет предлагать России «пластмассовую» кнопку перезагрузки
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    Трамп объяснил, почему не будет предлагать России «пластмассовую» кнопку перезагрузки

    20:59  11 Января 2017
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    Трамп объяснил, почему не будет предлагать России «пластмассовую» кнопку перезагрузки

    Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп отказался от «пластмассовой кнопки перезагрузки» отношений с Россией, но заверил, что добьется уважения Москвы.

    Во время пресс-конференции Трамп вспомнил легендарную пластмассовую «кнопку перезагрузки» отношений России и США. Однако избранный президент заявил, что она ему ни к чему.

    «Кнопки перезагрузки нет — либо мы поладим, либо нет», — констатировал он.

    При этом Трамп выразил надежду, что отношения стран все таки улучшатся.

    «Россия будет уважать нас куда больше, когда я буду руководить страной», — пообещал он.

    Ранее Трамп заявил, что администрация Барака Обамы отчасти причастна к возникновению запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #дональд трамп
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