Трамп объяснил, почему не будет предлагать России «пластмассовую» кнопку перезагрузки
Вашингтон, 11 января. Избранный президент США Дональд Трамп отказался от «пластмассовой кнопки перезагрузки» отношений с Россией, но заверил, что добьется уважения Москвы.
Во время пресс-конференции Трамп вспомнил легендарную пластмассовую «кнопку перезагрузки» отношений России и США. Однако избранный президент заявил, что она ему ни к чему.
«Кнопки перезагрузки нет — либо мы поладим, либо нет», — констатировал он.
При этом Трамп выразил надежду, что отношения стран все таки улучшатся.
«Россия будет уважать нас куда больше, когда я буду руководить страной», — пообещал он.
Ранее Трамп заявил, что администрация Барака Обамы отчасти причастна к возникновению запрещенного в РФ «Исламского государства»* (арабское название — ДАИШ).
* Организация запрещена на территории РФ.