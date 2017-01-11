Подросток изрезал ножом сотрудниц супермаркета в Уфе

Уфа, 11 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который нанес ножевые ранения двум сотрудницам магазина в Уфе. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная Пресса».

Инцидент произошел 10 января в магазине, который расположен в Орджоникидзевском районе Уфы. 16-летний подросток зашел в супермаркет, где несколько раз ударил ножом 23-летнюю девушку - менеджера магазина, а также 59-летнюю женщину-кассира. Женщины смогли выбежать из магазина и заперли в нем агрессивного подростка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника. В ходе допроса подросток не смог объяснить мотивы своего поступка.