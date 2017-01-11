Трамп обвинил администрацию Обамы в причастности к созданию ИГИЛ

Вашингтон, 11 января. Возникновение террористической организации «Исламское государство» отчасти является следствием политики администрации президента США Барака Обамы, заявил избранный американский президент Дональд Трамп во время пресс-конференции.

Трамп во время пресс-конференции заявил, что его предшественник частично виновен в появлении запрещенной в России группировки «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ). Он предположил, что администрация Обамы отчасти была причастна к возникновению этой террористической организации.

Избранный президент США также заметил, что победить боевиков ИГИЛ можно при сотрудничестве с Россией.